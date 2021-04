Jglp-Co-Präsident Tobias Vögeli sagt, in St. Gallen habe sich eine laute Minderheit bemerkbar gemacht: «Der Grossteil der Jugendlichen hat nicht an den Krawallen teilgenommen.»

Die zweite Krawallnacht in St. Gallen sorgt auch in der Politik für Diskussionen.

Am Freitagabend seien rund 1000 Menschen in der Stadt gewesen, sagt sie zu 20 Minuten. «Gewaltbereit war nur ein kleiner Teil davon.» Einige der Anwesenden seien aber auch nur in die Stadt gekommen, um an den Krawallen teilzunehmen. «Das soll man nicht tolerieren.»