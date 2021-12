Massnahmen-Entscheid des Bundesrats – «Die Jungen gehen in dieser Pandemie vergessen»

GLP-Nationalrat Martin Bäumle ist überrascht. Er hätte erwartet, dass der Bundesrat heute noch keine Massnahmen beschliesst. Denn in seinem Modell sind die Indikatoren stabil.

Wie Aeschi sagt auch Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel: Die Jungen gingen in dieser Pandemie vergessen.

Drei Mal im Jahr impfen, das könne nicht die Lösung sein: SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi, hier an einer Pressekonferenz der SVP in Romanshorn im August 2021.

Und selbst für Geimpfte und Genesene soll es Einschränkungen geben: Wo nicht im Sitzen konsumiert werden kann und Maskenpflicht nicht möglich ist, müssen auch sie einen negativen Test vorweisen – es sei denn, die letzte Impfung liege weniger als vier Monate zurück. Diese Massnahmen verkündete der Bundesrat am Freitagnachmittag.

«Regelung könnte neue Ungerechtigkeiten schaffen»

GLP-Nationalrat Martin Bäumle hätte nicht mit diesen Massnahmen gerechnet. Eher damit, dass der Entscheid verschoben wird. In seinem Modell hätten sich die Indikatoren in den letzten drei Wochen auf hohem Niveau stabilisiert, sagt er. «Der Höhepunkt der Deltawelle könnte überwunden sein.» Allerdings sei Omikron die grosse Unbekannte. Deshalb begrüsse er die Massnahmen.

2G+ wird als unfair empfunden

«2G+, das nun für gewisse Institutionen gelten soll, ist deshalb in zweierlei Hinsicht unfair», sagt Humbel. Erstens, weil vor allem Junge betroffen seien, und zweitens vor allem jene, die sich zuerst haben impfen lassen. «Junge werden in dieser Pandemie überdurchschnittlich belastet», sagt Ruth Humbel.

Drei Mal im Jahr impfen

Das sieht auch SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi so. Die Jungen gingen in dieser Pandemie vergessen, sagt er. Orte wie Diskotheken hätten seit Ausbruch von Corona ohnehin nie viel Goodwill gehabt. «Die Jungen mussten auf viel verzichten, um ältere Personen zu schützen. Und jetzt werden in gewissen Kantonen auch Schulen wieder geschlossen.»