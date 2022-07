Schulzeugnis: «Die Jungs, die früher schlechte Noten hatten, sind nun Geschäftsführer»

Die Leserschaft erzählt, wie sie früher in der Schule abschnitt – und was aus ihr geworden ist.

CEO trotz schlechter Noten

Erfolg nach Schul-Rausschmiss

Leser F. (27) flog aus der Schule und arbeitet nun bei einem der grössten Wirtschaftsprüfer:

«Ich bin als Kriegsflüchtling aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen, und meine fünf Geschwister und meine alleinerziehende Mutter hatten es nicht einfach. In der Schule war ich der Witzbold. Ich spürte kein Vertrauen von den Lehrern, hatte viele Gespräche mit Schulpädagogen und flog am Ende von der Schule – weil ich wohl nicht ins Schema passte und angeblich an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) litt. Als ich danach eine Lehre abschloss, sagte ein ehemaliger Lehrer zu mir: Immerhin hast du das geschafft, zu mehr wird es wohl nicht reichen. Zehn Jahre später machte ich einen Hochschulabschluss. Nun bereite ich mich auf die duale Ausbildung als Wirtschaftsprüfer bei einem der grössten Wirtschaftsprüfer vor. Also, bleibt dran! Schlechte Schulnoten spiegeln nicht unbedingt euer Können wider – manchmal ist es lediglich das Spiegelbild eurer Lehrpersonen.»