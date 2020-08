vor 43min

Marius Bear bei RTL «Die Jury hat mich die ganze Zeit gedisst»

Der Appenzeller Musiker Marius Bear hat in der neuen RTL-Sendung «I Can See Your Voice» für einen grossen Überraschungsmoment gesorgt. Uns verrät er, wieso er in der Gesangsshow mitgemacht hat.

von Stephanie Vinzens

Marius Bear performt in der neuen RTL-Show «I Can See Your Voice» «I Wanna Dance with Somebody» von Whitney Houston. (Video: 20Minuten/Invideo/Instagram/RTL)

Darum gehts Der Appenzeller Musiker Marius Bear hat in der neuen RTL-Show «I Can See Your Voice» mitgemacht.

Die Jury der Comedy-Musikshow ging davon aus, dass er nicht singen kann.

Als er «I Wanna Dance with Somebody» von Whitney Houston performte, kam sie nicht mehr aus dem Staunen raus.

Wir haben mit dem Sänger über seinen Auftritt und die ungewisse Zukunft der Live-Musik in Zeiten der Pandemie gesprochen.

Der Appenzeller Musiker Marius Bear (27) hat am Dienstagabend in der neuen RTL-Show «I Can See Your Voice» für einen grossen Überraschungsmoment gesorgt. In der Sendung muss eine Jury, darunter TV-Koch Tim Mälzer und «Let’s Dance»-Juror Jorge Gonzalez (53), anhand der Erscheinung und des Lip-Sync-Talents der Kandidatinnen und Kandidaten herausfinden, ob eine Person singen kann.

Bei Marius kam die Jury zum Entschluss, dass er kein Gesangstalent besitzt – und war bei der Auflösung dann umso erstaunter. Seine Interpretation von Whitney Houstons «I Wanna Dance with Somebody» sorgte bei Jury und Publikum für ausgiebige Standing Ovations. Wir haben mit dem Sänger über seinen Auftritt und seine Zukunftspläne gesprochen.

Marius, was hat dich dazu bewegt, bei «I Can See Your Voice» mitzumachen?

Ich bekomme öfter Anfragen von Castingshows wie etwa «The Voice UK» oder «The X Factor», aber ich lehne sie immer ab. Weil es sich hier aber nicht um einen Wettbewerb, sondern um eine Comedy-Musikshow handelt, dachte ich mir: Wieso nicht?

Warst du nervös vor deinem Auftritt?

Ja, schon sehr. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich schwer gehofft habe, nicht in die letzte Runde zu kommen, wo ich ein Duett mit Musiker Sasha hätte performen müssen. Er hat nämlich vor der Show noch mal den Song geändert – und der lag mir gar nicht.

Weshalb hat dir die Jury wohl nicht zugetraut, dass du es voll draufhast?

Ich glaube es war total tricky, das einzuschätzen, weil ich sie extra getäuscht habe. Ich zog die ganze Show hindurch einen Lätsch und tat so, als hätte ich überhaupt keine Lust. Die Jury hat es mir bis zum Schluss abgekauft und mich auch die ganze Zeit gedisst.

Was meinten sie zu dir?

Die haben Sachen gesagt wie «Der Schweizer will doch nur an die RTL-Afterparty», «Ich glaube er ist ein DJ» oder «Der nimmt vielleicht ein bisschen zu viele Drogen» – lauter so Shit.

Bei der Auflösung hast du dann alle aus den Socken gehauen. Wie hat sich das angefühlt?

Fantastisch! Vor allem weil ich der Jury mit meiner Performance eins auswischen konnte – das war für mich das Beste an der Show. (lacht) Als ich die Bühne verlassen habe, konnte ich noch sehen, wie Juror Tim Mälzer weiss angelaufen ist.

Dein Song «Get on Your Feet» schaffte es auf den Soundtrack eines US-Netflix-Films, nun warst du in einer deutschen TV-Show – kehrst du der Schweiz bald den Rücken?

Nein, definitiv nicht! Ich habe mich erst gerade frisch im Kanton St. Gallen angemeldet und dort eine Wohnung bezogen. Die Schweiz ist meine Heimat und das schönste Land der Welt, hier fühle ich mich superwohl.

Was steht als Nächstes bei dir an?

Ich muss erst mal schauen, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Wir geben in den Medien sicher Vollgas, aber am liebsten würde ich wieder live spielen – das ist schliesslich meine Stärke. Diesen Sommer hätten wir an 15 Festivals gespielt, die nun alle abgesagt worden sind. Wir geben zwar bald wieder erste kleine Konzerte, aber ich musste meine Band auf mich und meinen Pianisten runterbrechen.

Was wäre dein grösster Traum für die nächsten Jahre?

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass ich nächstes Jahr wieder an einem Festival spielen kann. Es ist wirklich mein grösster Traum, dass die Livemusik nicht ausstirbt und ich wieder meine Fans sehen kann.