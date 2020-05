Prinzessin stirbt mit 31 Jahren

Die Kaiser-Nachfahrin lebte ganz bodenständig in Texas

Kurz vor ihrem 32. Geburtstag ist Anfang Mai Prinzessin Maria gestorben. Sie führte in den USA ein ziemlich normales Leben.

Sie war eine der direkten Nachkommen des letzten Kaisers von Österreich. Doch Maria Anna Prinzessin Galitzine – so ihr vollständiger Name – lebte in den USA ein ziemlich normales, bodenständiges Leben.

Verkäuferin in einem Hochzeitsladen

Prinzessin Maria Anna war gemäss Bild.de berufstätig und hatte am College of Advertising & Design Innenarchitektur studiert. Sie arbeitete vor ihrer eigenen Hochzeit unter anderem als Verkäuferin in einem Geschäft für Brautmode in Houston.