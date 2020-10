Muss der Bund eingreifen?«Die Kantone hatten ihre Chance – und haben sie verspielt»

1 / 8 «Die Kantone hatten ihre Chance und haben sie verspielt. Es braucht spätestens jetzt härtere und schweizweit verbindliche Massnahmen», sagt Nationalrat Balthasar Glättli. LMS Glättli fordert vom Bund eine Homeoffice-Empfehlung und die Senkung der Tausender-Grenze für Veranstaltungen in Innenräumen. Beat Mathys «Es braucht jetzt eine Koordination und ein einheitliches Vorgehen auf Bundesebene», sagt Ruth Humbel (CVP). TDG

Darum gehts In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen kontinuierlich an, am Mittwoch wurden rund 2800 neue Infektionen vermeldet.

Bislang sind die Kantone zuständig für die Einführung von Massnahmen, unter anderem dem Contact-Tracing.

Einig sind sich die Politiker einzig in einem Punkt: Ein erneuter Lockdown soll vermieden werden.

Die Anzahl Corona-Infektionen in der Schweiz steigen rapide an – trotz vermehrter Maskenpflicht und Sensiblisierungskampagnen. Mittlerweile ist klar: Die Massnahmen in der Verantwortung der Kantone weisen Defizite auf. Das Contact-Tracing kommt an seine Grenzen, Details zur Ansteckung bleiben meist unklar, die dazugehörige Corona-App funktioniert auf älteren Geräten und in Trams nicht. Am Mittwoch verzeichnete die Schweiz nun fast 3000 neue Infektionen – ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass der Bund wieder das Heft in die Hand nimmt?

«Die Kantone haben es versäumt, ein Konzept zu erarbeiten»

«Die Kantone hatten ihre Chance und haben sie verspielt. Es braucht spätestens jetzt härtere und schweizweit verbindliche Massnahmen», sagt Nationalrat Balthasar Glättli. Der Bundesrat könne sich nun nicht mehr hinter den Kantonen verstecken. Von der Ausrufung einer ausserordentlichen Lage hält der Grünen-Politiker aber nichts: Auch in der besonderen Lage habe der Bundesrat die Kompetenz, Massnahmen zu erlassen. So fordert Glättli vom Bund eine Homeoffice-Empfehlung und die Senkung der Tausender-Grenze für Veranstaltungen in Innenräumen. Weiter sei die Einführung einer schweizweiten Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Räumen «dringend nötig», und die Tracing-Kapazitäten sollen «zwingend endlich und sofort» erhöht werden.

Mehr Einsatz vom Bundesrat fordert auch Ruth Humbel (CVP): «Es braucht jetzt eine Koordination und ein einheitliches Vorgehen auf Bundesebene», sagt die Nationalrätin. «Die Kantone haben es versäumt, in der ruhigen Zeit im Sommer ein Konzept zu erarbeiten und eine Strategie zu definieren. Das Contact-Tracing ist viel zu träge und zu wenig automatisiert.» Der Bund müsse seinen Spielraum nutzen: Eine nationale Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen sei jetzt nötig, und auch ein Alkoholverbot an Grossveranstaltungen würde «sicherlich helfen». Auch Humbel spricht sich für eine Förderung des Homeoffice aus.

Bund soll partielle Grenzschliessung prüfen

SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen ist gegen eine erneute Zentralisierung: «In einem föderalistischen System wie der Schweiz macht es Sinn, dass nicht überall die gleichen Regeln gelten, sondern ein Kanton individuell angepasste Mittel einsetzen kann», sagt das Mitglied in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SGK. Die Ausrufung der ausserordentlichen Lage sei zu verhindern. «Das will niemand, und wir haben alle die Möglichkeit, dieses Szenario abzuwenden», sagt Wasserfallen.

Auch Swissmechanic, der Arbeitgeberverband der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche, spricht sich gegen zu strikte Massnahmen aus: «In dieser kritischen Situation wäre ein zweiter Lockdown Gift», schreibt Swissmechanic-Präsident Roland Goethe in einer Mitteilung. «Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Dazu braucht es die gesamte Gesellschaft, auch wenn das viele nicht mehr hören mögen.»

Nationalrat Thomas Aeschi ruft zu Geduld auf: « Viele Kantone haben ihre Regeln bereits verschärft, jetzt müssen wir einige Tage warten und dann analysieren, ob diese Massnahmen ihre Wirkung entfalten », sagt der SVP-Politiker. Ein Eingreifen des Bundes lehnt er ab: «Die Kantone sollen am Drücker bleiben, das föderalistische System ist sinnvoll.» Es sei aber «offensichtlich», dass der Anstieg vor allem auch durch «aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen» bedingt sei. So fordert Aeschi vom Bund eine Prüfung von weiteren Massnahmen wie beispielsweise partieller Grenzschliessungen. « Es gilt sicherzustellen, dass nur virusfreie Personen in die Schweiz einreisen. Das wäre zum Beispiel mit einer Pflicht für Arbeitgeber umsetzbar, bei Grenzgängern täglich einen Schnelltest durchzuführen. »