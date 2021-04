Spürhündin Aska : Die Kapo Bern bekommt eine neue Spezialeinsatzkraft

Die Kantonspolizei Bern erhält Verstärkung: Die Hündin Aska hat kürzlich ihren Dienst angetreten. Sie wird nun zur Spürhündin ausgebildet und soll künftig vermisste Menschen anhand ihres Geruchs aufspüren.

Sie ersetzt die Spürhündin Nina. Diese geht nun in den Ruhestand.

Die Kapo Bern hat seit kurzem eine neue Spezialeinsatzkraft. Die Personenspürhündin Aska ist kürzlich in den Dienst eingetreten. «Personenspürhunde suchen vermisste Menschen anhand ihres Individualgeruchs», erklärt Rita Krebs von der Kantonspolizei Bern. Da sich bei der amtierenden Spürhündin Nina altershalber die ersten gesundheitlichen Probleme bemerkbar machen, sei es nun höchste Zeit für eine gebührende Nachfolgerin. «Die kleine Aska wurde im vergangenen Juli geboren, sie ist eine Hannoversche Schweisshündin», erklärt Krebs.

Ihren ersten Arbeitstag hat Aska in vollen Zügen genossen: «Es gab viele neue Gesichter und natürlich viele interessante Stromkabel zu sehen. Ich hatte richtig viel zu tun, um wenigstens ein bisschen Ordnung zu bewahren», so Krebs. Die erste Blaulichtfahrt hätte Aska jedenfalls gut überstanden. Damit sie sich die richtigen Skills aneignen kann, bekommt Aska nun eine ausführliche Ausbildung. «Die jungen Hunde lernen schon früh und völlig unbefangen, ihre Nase zu benutzen, um ans Ziel zu gelangen. Der Erfolg am Schluss wird natürlich immer mit viel Lob und mit einer feinen Belohnung gekrönt», sagt Krebs.