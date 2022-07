Pilotprojekt : Die Kapo Solothurn sagt dir jetzt, wo ihre Blitzer stehen

Verkehrsteilnehmende aufgepasst: Die Solothurner Kantonspolizei veröffentlicht seit Donnerstag, 14. Juli 2022, auf der Website So.ch/radar die Standorte ihrer stationären und semistationären Radaranlagen. Die Liste der semistationären Standorte wird wöchentlich aktualisiert, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt. Aufgelistet sind zudem die stationären Anlagen auf den Autobahnen sowie in den Gemeinden Grenchen, Olten, Solothurn und Winznau. Nicht veröffentlicht werden die Standorte der mobilen Messanlagen.

Die Praxisänderung geht auf ein Pilotprojekt zurück, das auf drei Jahre angelegt ist. In dieser Zeit wird untersucht, welche Auswirkungen die Standortangaben etwa in Bezug auf das Unfallgeschehen und die Übertretungsquoten haben.

Gute Erfahrungen in St. Gallen

Im September 2021 wurde der Regierungsrat vom Parlament beauftragt, die nötigen Rechtsgrundlagen zu schaffen, um die Standorte der stationären und semistationären Messanlagen zu veröffentlichen. Die Kantonsregierung zeigte sich in ihrer Antwort offen für das Anliegen. In St. Gallen etwa, wo die Standorte der semistationären Messanlagen bereits seit Oktober 2014 veröffentlicht werden, habe man «ein gesetzeskonformes Fahrverhalten am jeweiligen Ort» sowie «einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit» festgestellt.