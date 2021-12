Die Kardashians veröffentlichen ein Cover von «Jingle Bells» – mit Kris, Kourtney und Travis Baker

Der Weihnachtsmann arbeitet hart, doch Kris Jenner arbeitet härter: Die Mega-Momagerin hat pünktlich zu Weihnachten eine Überraschung für ihre Fans bereit. So veröffentlichte die 66-Jährige am Freitag ihre ganz eigene Version des Weihnachts-Hits «Jingle Bells», die es nun auf Youtube, Spotify und Apple Music zu hören gibt.

Dabei wird die Reality-Mama von Tochter Kourtney (42) an den Glöckchen und deren Verlobten Travis Barker (46) am Schlagzeug unterstützt. Produziert wurde der anderthalbminütige Track auf «Kravis Records», dem Label der beiden.

«Ein bisschen Spass im Studio mit der wundervollen, legendären Queen Kris Jenner», schrieb Kourtney am Donnerstag in ihrer Instagram-Story zum Song. «Ich läute die Glöckchen und Travis Barker ist natürlich am Schlagzeug.» Ein älteres Bild der strahlenden «Königin» Kris ziert das Song-Cover. Darauf posiert sie in einem roten Paillettenkleid vor einem weihnachtlich geschmückten Kamin.