Makabrer Fund im Garten : «Die Katze hatte keinen Schwanz und der Kopf war halb abgetrennt»

In Biberist wurde eine Katze in entstelltem Zustand aufgefunden. Eine Tierschützerin rät, bei Verdacht auf Dritteinwirkung auch tote Tiere zum Tierarzt zu bringen.

1 / 3 So fand L.G. (22) die Katze im Garten ihrer Grosseltern. Facebook Sie wurde inzwischen in der Kadaversammelstelle entsorgt. Kebag.ch Netap-Präsidentin Esther Geisser rät, eine so vorgefundene Katze zur Untersuchung zum Tierarzt zu bringen. Tamedia AG / Sabina Bobst

Darum gehts

Trauriger Fund in Biberist: Im Garten ihrer Grosseltern entdeckte L.G.* vor kurzem eine leblose Katze. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, war das Büsi auch noch übel zugerichtet. «Der Schwanz fehlte und der Kopf war ebenfalls halb abgetrennt», erzählt die 22-Jährige. Ihr erster Gedanke sei gewesen, dass ein Mensch den Stubentiger dort niedergelegt habe: «Ein Tier hätte die Katze doch sicher aufgefressen und nicht einfach dort deponiert.» Hatte sich also jemand einen makabren Scherz erlaubt? «Mein Bruder witzelte noch, das sei wohl die Mafia gewesen», sagt G. Eine realistische Erklärung für den erbärmlichen Zustand des Vierbeiners habe sie allerdings nicht.

Auf Facebook, wo die Biberisterin von ihrer Entdeckung berichtete und ein Foto der verstorbenen Katze postete, ist die Betroffenheit gross. «Wer tut so etwas? Ich verstehe das nicht», kommentiert eine Userin. Eine andere schreibt: «Komm gut über die Regenbogenbrücke, du arme Seele.»

«Das tut auch uns weh»

Ihren Fund meldete G. dem Werkhof in Biberist. «Wir hatten schon oft Fälle, bei denen tote Tiere von anderen Tieren verschleppt wurden», sagt Leiter Michael Walker. Ob das auch auf die Katze im Garten zutreffe, wisse er aber nicht. Wahrscheinlich sei hingegen, dass ihr Schwanz schon länger fehle: «Die Stelle am Hinterteil war bereits verheilt.» Ein Tier in einem solchen Zustand einzusammeln, sei auch für die Werkhof-Mitarbeitenden nicht leicht, sagt Walker: «Das tut auch uns weh. Aber jemand muss es ja machen.»

Bevor die Tierkadaver in die Konfiskat-Sammelstelle in Zuchwil gebracht werden, wird geprüft, ob sie gechipt sind. Wenn ja, werden die Halterinnen und Halter informiert. «Manche wollen ihr Tier noch einmal sehen oder es bei sich im Garten vergraben», erzählt Walker. Im vorliegenden Fall habe das Büsi jedoch über keinen Chip verfügt und sei daher direkt in die Sammelstelle gegeben worden.

Tierschützerin: Katze zu Tierarzt bringen

20 Minuten zeigte das Foto Esther Geisser, Präsidentin der Tierschutzorganisation Netap. «Wenn ich die Katze mit dem umgedrehten Kopf und dem abgetrennten Schwanz sehe, schiesst mir natürlich als erstes der Gedanke an Tierquälerei durch den Kopf», sagt sie. Gleichzeitig mahnt die Tierschützerin zur Vorsicht: Oft werde allzu schnell von Tierquälerei ausgegangen. «Katzen können aber auch durch Unfälle so am Schwanz verletzt werden, dass dieser amputiert werden muss.»

Zum anderen lasse sich die Todesursache unmöglich anhand eines Bildes feststellen. Geisser empfiehlt deshalb, eine so vorgefundene Katze zur Untersuchung zum Tierarzt oder noch besser in die Pathologie des Tierspitals zu bringen – unabhängig davon, ob sie gechipt sei oder nicht. Denn falls sich herausstelle, dass die Verletzungen durch Fremdeinwirkung entstanden sind, könne Anzeige gegen Unbekannt eingereicht werden. Werde Tierquälerei nachgewiesen, müsse dies von Amtes wegen weiter verfolgt werden, betont Geisser, weil Tierquälerei ein Offizialdelikt sei.

*Name der Redaktion bekannt

Aktivier jetzt den Bern-Push!