Tragödie in Oberhelfenschwil SG - «Die Kinder brauchen jetzt unbedingt ein sicheres Umfeld»

Der Hausbrand in Oberhelfenschwil SG lässt zwei elternlose Teenager im Alter von 12 und 14 Jahren zurück. Michael Schmid, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in St. Gallen, schätzt ihre Situation ein.

1 / 9 Michael Schmid, Leitender Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in St. Gallen, äussert sich zu der schwierigen Situation der beiden Teenager. Er zeigt sich bezüglich der Erholungschancen jedoch auch zuversichtlich. KJPD St. Gallen Ein Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil SG stand in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand. Kantonspolizei St. Gallen Zwei Bewohnende sind beim Brand verstorben. Zunächst galten sie als vermisst. Kantonspolizei St. Gallen

Einen Tag vor Weihnachten kommt es in Oberhelfenschwil SG zu einer unfassbaren Tragödie. Ein Mann (50) und eine Frau (46) kommen bei einem Hausbrand ums Leben. Ihre beiden Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren können sich ins Freie retten. Sie werden dennoch über die Weihnachtstage ein behütetes Zuhause haben, wie Gemeindepräsident Toni Hässig versichert. Trotzdem ist klar, dass den beiden eine schwere Zeit bevorsteht. Michael Schmid, Leitender Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in St. Gallen, hat die Situation aus psychologischer Sicht eingeschätzt.

Herr Schmid, kann man sich in irgendeiner Form vorstellen, was in diesen Kindern vorgeht?

Nein, das kann man nicht. Eine grosse Bandbreite von Gefühlen und körperlichen Reaktionen ist möglich: Von äusserlich komplett unbeeindruckt bis zur völligen Erstarrung. Es kann sein, dass betroffene Kinder beispielsweise ohne Ende reden, abwechselnd lachen und weinen oder regressive Symptome zeigen wie beispielsweise Einnässen. Man spricht in den ersten Stunden und Tagen von einer akuten Belastungsreaktion; diese sollte aber spätestens nach wenigen Tagen wieder abklingen.

Was kommt danach?

Ein psychisch gesunder, nicht vorbelasteter Mensch ist nach einer solchen Tragödie relativ schnell wieder handlungsfähig. Ohne eine angemessene Unterstützung durch das direkte soziale Umfeld ist aber der Übergang in eine Anpassungsstörung und in der Folge eine posttraumatische Belastungsstörung möglich.

Welche Massnahmen sind jetzt besonders wichtig?

Wie bereits erwähnt sind Stabilität und ein vertrautes Umfeld jetzt entscheidend. Der Zusammenhalt innerhalb der Angehörigen ist wichtig. Die Kinder müssen aufgefangen und nicht direkt zu einem Psychiater geschickt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dann psychologische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Wie sollten sich die Angehörigen nun gegenüber den Kindern verhalten?

Sie sollten authentisch sein und nicht so tun, als wäre alles normal, denn das ist es nicht. Verständnis für Schmerz und die Gefühle aufbringen und diese auch teilen. Gleichzeitig sollte aber auch eine schnelle Rückkehr in den Alltag und eine Routine ermöglicht werden. Ich habe schon Kinder erlebt, die am Vormittag vom Tod ihrer Eltern erfahren haben und am Nachmittag wieder zur Schule gingen, auch um wieder mit den Gspänli in Kontakt zu kommen. Zeitgleich sollen die Kinder Zeit haben, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. Das Haus ist abgebrannt, sie brauchen ein neues Zuhause.

Sind allenfalls Medikamente in so einem Fall nötig?

In der Regel nicht. Eine Ruhigstellung etwa ist nicht zielführend. Meistens ist es das Umfeld, das die Reaktionen der Kinder nicht ertragen kann. Ihnen selbst tut man damit aber in der Regel keinen Gefallen.

Die Kinder konnten sich retten, die Eltern mussten sterben. Entstehen da allenfalls sogar Schuldgefühle?

Es gibt das Phänomen der Überlebensschuld. Die Überlebenden fühlen sich dann schlecht, weil andere sterben mussten und sie noch am Leben sind, unabhängig davon, ob sie eine allfällige Schuld am Tod der anderen tragen.

Wie werden sie sich von diesem Erlebnis erholen?