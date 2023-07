Eltern mit Depression: Kinder fragen sich, ob sie schuld sind

Rückblickend hätte sie sich in dieser Zeit mehr Unterstützung gewünscht.

Miriam Steck fiel in eine schwere Depression, als ihre Kinder vier und sieben Jahre alt waren.

Heute hat Steck die Krise überwunden, auch ihren Kindern geht es gut. Jetzt hilft sie anderen Eltern, die in eine ähnliche Situation geraten.

Es dauerte eineinhalb Jahre bis zur Diagnose der schweren Depression . «Bis dahin war ich regelrecht gefühlstaub. Auch körperlich machte sich die Depression hin und wieder bemerkbar, ich war dauernd müde, hatte Kopfschmerzen, war verspannt, was sich auch in meiner Haltung zeigte. Trotzdem war die Diagnose ein Schock : Ich hätte mich selber nie für depressiv gehalten», sagt Steck.

«Als Mutter macht man sich oft viel unnötigen Stress»

Rückblickend sagt sie: «Als frisch gebackene Mutter macht man sich unheimlich viel Stress. Überspitzt gesagt: Was ist gut für die Kinder? Mache ich alles richtig? Sollen sie ins Frühenglisch? Wogegen soll ich sie impfen lassen? Wie machen es andere? Bin ich gut genug für mein Kind? Bin ich eine gute, eine tolle Mutter ?» All diese Fragen hätten zur Diagnose geführt – trotz sehr gut funktionierendem Umfeld und viel Unterstützung auch vom Vater. «Ich habe zu wenig auf meine Intuition gehört.»

Eine neue Studie zeigt: Leiden die Eltern an Depressionen, steigt das Risiko für psychische Erkrankungen auch bei den Kindern um bis zu 60 Prozent. Steck sagt: «Bei der Überweisung in die stationäre Klinik hatte ich grosse Angst: Welche Schäden tragen meine Kinder von meiner Depression davon? Was hat es mit ihnen gemacht?»