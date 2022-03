Tatverdächtiger vom Tötungsdelikt in Rapperswil SG war polizeibekannt

Am Samstag ereignete sich in Rapperswil-Jona SG ein Tötungsdelikt.

In einer Wohnung in Rapperswil-Jona hat die Polizei am Samstag eine tote Frau aufgefunden. Ihr Ehemann, ein 35-jähriger Kosovare, wurde festgenommen. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich beim Opfer um B.A.* In den sozialen Medien trauern Verwandte und Bekannte um die 32-jährige Mutter. «Mein Beileid an die Familie. Möge Gott ihren Schmerz lindern», schreibt ein Verwandter auf Facebook.