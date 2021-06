Therwil BL - «Die Kinder merkten sofort, dass etwas nicht stimmt und liefen weg»

1 / 6 Ein Unbekannter hat vor einer Schule in Therwil BL versucht, Kinder anzusprechen. Das sagen Eltern, deren Kinder die Schule besuchen. © nicole pont / Tamedia AG Bei den Eltern machte der Vorfall schnell die Runde. Eine betroffene Mutter warnt. Privat Die Baselbieter Polizei bestätigt, dass sie alarmiert wurde und vor Ort Personen kontrolliert hat. Der Täter konnte jedoch noch nicht identifiziert werden. Polizei BL

Darum gehts Ein Mann soll versucht haben, in Oberwil zwei Primaschüler mit Orangensaft zu locken. Als er ertappt wurde, ergriff er die Flucht, wie eine Mutter berichtet.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und schickte Patrouillen ins betroffene Quartier, bislang ohne Ergebnis.

Besorgte Eltern fürchten, dass es der gleiche Täter war, der vergangenes Jahr in Pratteln versucht haben soll, ein Kind zu entführen.

In der Region Basel sind Eltern in Sorge wegen eines Unbekannten, der im Umfeld der Primarschule Thomasgarten in Oberwil Kinder angesprochen hat. In einem Elternchat der Schule wird vor dem Mann gewarnt. Eine betroffene Mutter, deren Sohn angesprochen wurde, schildert darin den Vorfall, der sich am Donnerstag, 17. Juni ereignet hat.

«Unser Sohn und sein Freund wurden heute Mittag nach der Schule von einem fremden Mann angesprochen», berichtet die Mutter. Der rund 30-jährige Unbekannte habe am 17. Juni in einem Auto vor der Schule gewartet. «Er bot den Kindern kalten Orangensaft an. Die Kinder haben zum Glück aber sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt und sind weggelaufen.» Der Mann sei ihnen dann noch ein Stück zu Fuss gefolgt und habe sie erneut angesprochen.

Eine Mutter habe das Geschehen beobachtet. Als der Mann bemerkt habe, dass er gesehen wurde, «kehrte er schnell in sein Auto zurück und fuhr hastig davon», heisst es. Man habe die Polizei gerufen, die im Quartier nun auch Präsenz zeige. Die Eltern, die sich an 20 Minuten gewandt haben, zeigen sich besorgt, dass es sich beim Täter um die gleiche Person handeln könnte, die am 20. Oktober 2020 in Pratteln BL versucht hatte, ein achtjähriges Mädchen ins Auto zu zerren. Der Versuch misslang damals und das Kind konnte entkommen.

Patrouillen und Kontrollen ohne Ergebnis

Der Baselbieter Polizei wurde der Vorfall gemeldet, wie sie auf Anfrage bestätigt. «Wir waren in der Folge mit uniformierten aber auch zivilen Patrouillen im Quartier unterwegs», sagt Polizeisprecher Marcel Wyss. Zwar seien zwei Personenkontrollen durchgeführt worden, allerdings ohne weitere Folgen. Das Signalement der verdächtigen Person sei sehr vage, so Wyss. Gemäss Angaben der Eltern handelt es sich um einen circa 30-jährigen Mann von schlanker Statur, der einen Kappe und dunkle Sonnenbrille getragen habe. Ob ein Zusammenhang zum Vorfall in Pratteln besteht, ist laut der Polizei «noch völlig offen». In dem Zusammenhang sei es jedoch auch noch nicht zu einer Festnahme gekommen.

Der Schulleitung der Primarschule Thomasgarten wurde der Vorfall noch gleichentags am Abend gemeldet. Man habe dann unverzüglich Kontakt mit der Polizei aufgenommen, teilt diese auf Anfrage mit. Aber weil die Ermittlungen den Sachverhalt nicht weiter hätten erhärten können, habe man in Absprache mit der Polizei nicht die gesamte Elternschaft informiert.

Basler Kindergarten warnte vor Spanner

Nur einen Tag vor dem Vorfall in Oberwil warnte in Basel-Stadt der Kindergarten an der Murbachstrasse vor einem Mann, «der die Kinder beobachtet und sich bei Gelegenheit unsittlich berührt», wie es in einem Schreiben heisst, das im Quartier verteilt wurde. Man solle Kinder deshalb momentan nicht unbeaufsichtigt spielen lassen. Die Polizei sei informiert worden.

Die Basler Kantonspolizei konnte diesen Fall aber bereits aufklären. Die «mutmasslich gemeinte Person» habe angetroffen und befragt werden können. Es handle sich um eine polizeilich bekannte Person in schwierigen Lebensumständen.

