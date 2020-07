Oberrheintal SG

«Die Kinder müssen lernen, dass Geld nicht auf Bäumen wächst»

Eine Frau aus dem Oberrheintal möchte ihrer Stieftochter und deren Freundin beibringen, dass man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Sie hat deshalb via Facebook einen Aufruf gestartet.

In einem Post in einer Ostschweizer Facebook-Gruppe wollte sie sich erkundigen, wo man eine solche Arbeit finden kann. Der Post stiess auf grosse Resonanz.

Die elfjährigen Mädchen sollten wissen, was harte Arbeit bedeutet, so Salvador.

Sie möchte den Kindern zeigen, «was es bedeutet, hart zu arbeiten». So heisst es in einem Beitrag einer Ostschweizer Facebook-Gruppe. Jamila Salvador möchte so der elfjährigen Tochter ihrer Lebensgefährtin und deren bester Freundin (11) zeigen, dass man Geld verdienen muss und es nicht einfach vom Himmel fällt. Sie wolle den Lerneffekt mit einer guten Tat verbinden und sei auf der Suche nach einer geeigneten Stelle.