Sabina Hutter wurde letzte Woche mit ihrer Familie am Bahnhof in Rebstein-Marbach SG abgeholt. Dabei ging ein Koffer mit den Stofftieren der Kinder vergessen. Die 39-Jährige sagte, sie hätten ihn wohl neben dem Auto stehen gelassen. Am Abend beim Auspacken bemerkten sie es dann, worauf sie sich auf die Suche nach dem Gepäckstück machten. Da Hutter den Koffer unbedingt finden wollte, hängte sie Flyer am Bahnhof sowie der Gemeinde auf und machte einen Aufruf in einer lokalen Facebook-Gruppe.