In der Region Chur GR störten sich einige Anwohner an Fluglärm in der Nacht.

«Das ist doch nicht normal. Kostspielig und total unökologisch», beschwert sich ein News-Scout aus Laax GR. In letzter Zeit seien in der Umgebung von Chur GR vermehrt Nachtflugübungen der Schweizer Armee durchgeführt worden. «Die Kinder weinen, weil sie bei diesem Lärm nicht schlafen können», sagt sie. Es sei sehr lästig und sehr lärmig.

Auch in einer lokalen Facebook-Gruppe war der Fluglärm Thema. Am Montagabend (08.02.2021) postete ein Anwohner aus Chur ein Video. Darauf zu sehen war der Nachthimmel mit den Geräuschen von dröhnenden Flugzeugen. Dabei fragte er die Gruppe, um was es sich hier handle. Laut Usern sei es in letzter Zeit besonders schlimm mit den Nachtübungen. Der Post in der Gruppe wurde mittlerweile gelöscht.