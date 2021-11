Basel – «Die Kinder werden krank, weil sie so lange in der Kälte warten müssen»

Nachdem es zu positiven Pooltests in Klassen gekommen war, mussten die betroffenen Schüler und Schülerinnen am Folgetag zum Einzeltest antraben. Eltern konnten sich freiwillig mittesten.

Am Donnerstagvormittag standen Eltern und Kinder der Primar- und Sekundarschule Bläsi in der Kälteschlange für das sogenannte Depooling.

In Basel mussten am Donnerstag mehrere Klassen zum Corona-Nachtest, nachdem mehrere Klassenpools positiv ausgefallen waren.

«Man könnte ja Tee verteilen», meint ein schlotternder und wütender Vater, der mit seiner Tochter am Donnerstag zum Spucktest beim Schulhaus Bläsiring in Basel aufgeboten wurde. Vor dem Schulgebäube standen Eltern und Kinder am Vormittag Schlange und froren, denn die PCR-Einzeltests wurden im Freien abgenommen und es war kalt. Er stehe seit einer Stunde in der Kälte, berichtet der wütende Vater. «Wir zittern hier alle, davon werden die Kinder doch krank.»