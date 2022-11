Tötungsdelikt in Zürich-Altstetten: «Die Kinder wurden gleichzeitig beider Eltern beraubt»

In diesem Wohnungskomplex kam es am Mittwochabend zu einem Tötungsdelikt.

In Zürich-Altstetten wurde am Mittwochabend eine Frau mit einem Messer getötet.

Eine 40-jährige Frau wurde am Mittwochabend in ihrer Wohnung in Zürich-Altstetten erstochen. Ihr Ehemann wies laut der Stadtpolizei Zürich ebenfalls Stichverletzungen auf und musste ins Spital gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 50-Jährigen Untersuchungshaft beantragt. In der Wohnung befanden sich am Mittwochabend noch die zwei minderjährigen Kinder des Ehepaars. Psychotherapeut Felix Hof erklärt, wie sich ein solcher Vorfall auf die Kinder auswirken kann.