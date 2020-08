Corona-Quarantäne in Kriens LU «Die Kindergärtler sind sehr traurig, dass schon wieder Schluss ist»

Eine Woche nach Schulstart wurde eine Lehrerin des Kindergartens Houelbach in Kriens positiv auf Corona getestet. Rund zwanzig Kinder müssen nun für zehn Tage in Quarantäne.

Die Eltern, deren Nachwuchs den Kindergarten Houelbach in Kriens besucht, haben am Montag eine Mail der Schulleitung bekommen. Darin wurde bekannt gegeben, dass sich eine Kindergartenlehrerin mit dem Coronavirus infiziert habe. Für die rund zwanzig Kinder bedeutet dies nun eine zehntägige Quarantäne.

Rektor nimmt Lehrerin in Schutz

Markus Buholzer, Rektor der Volksschule Kriens, sagte auf Anfrage: «Die Lehrperson hat sich vorbildlich verhalten und gut reagiert. Sie war auch nicht in einem Risikogebiet in den Ferien.» Nachdem sie grippeähnliche Symptome bekommen habe, sei sie am Freitag zum Arzt gegangen und habe einen Coronatest gemacht. Am Sonntag sei das positive Testergebnis gekommen, und man habe die Betroffenen umgehend telefonisch informiert.