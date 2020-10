Horror-Crash«Die Tochter (11) fragt die ganze Zeit nach ihren Eltern»

Bei den Angehörigen sitze der Schock tief, wie M. I. (24) gegenüber 20 Minuten sagt. Er ist der langjährige Nachbar und Freund von der verunfallten Familie und hat alle Opfer persönlich gekannt. «Gestern Mittag kamen bei uns in der Nachbarschaft vier Kastenwägen der Polizei an. Als sie beim Haus der Familie K. klingelten, wussten wir, dass etwas nicht gut ist.» Mit dem Vater Z. (Bild) habe er sich imm er gut verstanden: «Er war ein sympathischer, freundlicher Mann, der immer viel gearbeitet hat.»

Am Freitag kam es in bei Meersburg in Baden-Württemberg zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine Familie aus Schaffhausen war auf der Rückreise aus den Ferien im Kosovo, als das Auto ins Schleudern geriet und frontal mit einem Lastwagen zusammenstiess. Vater Z. (35), sein Sohn F. (12) sowie Z.s Neffe B. (18, Bild) verloren dabei das Leben.

In der Nachbarschaft in Schaffhausen können die Angehörige den Verlust kaum fassen. «Die Trauer ist unbeschreiblich», sagt ein Freund der Familie.

Noch 60 Kilometer trennten Familie K. von ihrem Zuhause in Schaffhausen, als das Unglück passierte: Auf der Rückreise aus den Ferien im Kosovo geriet das Auto von Familie K. kurz vor der Schweizer Grenze ins Schleudern und krachte frontal in einen Lastwagen. Bei dem Unfall verloren Vater Z. (35), sein Sohn F. (12) sowie Z.s Neffe B. (18) das Leben. Mutter T. (35) sowie Tochter F. (11) überlebten den Crash. «Sie befinden sich inzwischen in einem stabilen Zustand», teilte die Polizeidirektion Ravensburg am Samstag mit.