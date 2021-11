Kinderzoo Rapperswil – «Die Kleine ist schon nach einer halben Stunde gestanden»

Das Kalb ist ab Samstag bis zur Winterpause des Zoos am 28. November im Giraffenhaus zu bestaunen.

Am Montag hat die Giraffenkuh Mahulena ein Junges zur Welt gebracht.

Das Baby kann noch bis Saisonschluss am 28. November im Zoo bestaunt werden.

Im Knies Kinderzoo konnten sich die Pflegerinnen und Pfleger am Montag 15. November über einen Zuwachs im Giraffenhaus freuen. Die 14-jährige Giraffendame Mahulena hat um elf Uhr ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht. «Die Geburt verlief reibungslos», sagt Benjamin Sinniger, aus der Direktion des Knies Kinderzoos. Das Baby war bei der Geburt 184 Zentimeter gross und circa 64 Kilogramm schwer.

«Faszinierend war, dass die Kleine bereits eine halbe Stunde nach der Geburt gestanden ist. Es ist unglaublich, wie die Natur funktioniert», sagt Sinniger. Die ersten Trinkversuche übte das Giraffenmädchen schon 45 Minuten, nachdem es das Licht der Welt erblickte. Der Name des Nachwuchses wird in den nächsten Tagen bestimmt. «Wir machen einen Wettbewerb für die Namensfindung. Der Name wird aber auf jeden Fall mit einem T beginnen», sagt er.