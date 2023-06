Glarus: «Die Kleine kam letztes Jahr zu unserem Sohn und unserer Schwiegertochter»

1 / 4 Sowohl der leibliche Vater wie auch die Stiefmutter sitzen in U-Haft. Facebook In Glarus kam am Freitag eine Dreijährige ums Leben. 20 Minuten Das Kind wies zahlreiche Verletzungen auf. Kapo Glarus

Darum gehts Am Freitag ging bei der Kapo Glarus ein Notruf wegen eines Kindes (3) ein, das aus ungeklärten Gründen keine Luft mehr bekam.

Das Mädchen, das später verstarb, wies Verletzungen auf.

Der Vater wie auch die Stiefmutter des Kindes wurden festgenommen und befinden sich in U-Haft.

Laut den Grosseltern stammt die Dreijährige aus einer ausserehelichen Beziehung ihres Sohnes und kam erst letzten Herbst zu ihrem leiblichen Vater.

Die dreijährige N.* ist tot. Laut der Staatsanwaltschaft starb die Dreijährige durch mehrfache schwere, stumpfe Gewalteinwirkung. Ihr Vater I.* und ihre Stiefmutter K.* sitzen in U-Haft. 20 Minuten hat mit den Grosseltern des Mädchens gesprochen. «Wir sind zutiefst traurig. N. war letzten Mittwoch noch bei uns. Wir waren auf dem Fussballplatz, dort hat sie fröhlich gespielt», erzählt der Grossvater.

Von der Existenz der Dreijährigen hätten die Grosseltern erst letztes Jahr erfahren. Das Mädchen stamme aus einer ausserehelichen Beziehung ihres Sohnes I. «Die leibliche Mutter kümmerte sich nicht um die Kleine, weshalb sie vorübergehend bei einer Pflegefamilie war. Im Herbst kam sie dann zu unserem Sohn und unserer Schwiegertochter sowie den beiden gemeinsam Söhnen», erzählt die Grossmutter. Offenbar habe es in der Pflegefamilie einen Vorfall gegeben, bei dem N. verletzt worden sei und ins Spital musste: «K. sagte zu I., er soll seine Tochter zu sich holen. Sie hat die Kleine aufgenommen wie ihr eigenes Kind», so die Grossmutter.

Vom Tod ihrer Enkelin hätten sie und ihr Mann aus den Medien erfahren: «Wir wurden nicht informiert, als wären wir Fremde. Ich weiss erst seit Montag, dass N. tot ist», sagt die Grossmutter. Auch, wo die beiden Enkelsöhne seien, wüssten die Grosseltern nicht: «Die Behörden meinten nur, dass sie an einem neutralen Ort seien.» Für die Grosseltern unverständlich: «Wir möchten, dass sie zu uns kommen. Wir sind ihre Familie und sie brauchen unsere Liebe in einem so schweren Moment.»

Gemäss Patrick Fluri, Erster Staatsanwalt, sind die Beschuldigten im Zusammenhang mit Kindesmisshandlungen weder polizeibekannt noch vorbestraft. Die beiden anderen Kinder des Ehepaares seien in der Zwischenzeit fremdplatziert worden. «Sie waren am Freitagabend am Tatort, sind aber beide wohlauf.» Wie es mit ihnen weitergeht, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft konnte am Montag keine weiteren Informationen dazu geben.

«Aus der Wohnung kam oft lautes Geschrei»

Am Freitagabend ging bei der Polizei ein Notruf zweier Eltern ein, weil ihr dreijähriges Mädchen aus noch nicht geklärten Gründen keine Luft mehr bekam. Die Rega wurde umgehend aufgeboten. Die Reanimation durch die Rettungskräfte blieb erfolglos. Laut Nachbarn verhielten sich die Eltern dabei ganz ruhig: «Sie standen vor dem Haus. Sie weinten nicht, wirkten aber schockiert», erzählt eine Nachbarin. Am Samstag sei die Polizei dann erneut gekommen und habe das Ehepaar mitgenommen: «Es ist wirklich unglaublich tragisch und traurig, was passiert ist.»

Gemäss Anwohnenden lebte die Familie erst seit ein paar Monaten in dem Mehrfamilienhaus in Glarus. «Die Frau spielte mit den Kindern oft draussen. Sie wirkten sehr freundlich», erzählte eine Frau. Eine weitere Nachbarin sagte aber auch: «Aus der Wohnung kam oft lautes Geschrei.» Auch am Wohnort in einer Gemeinde im Kanton Glarus, wo die Familie vier Jahre lang lebte, ist man tief betroffen: «Wir kannten die Familie gut. Es sind liebe Leute», sagte eine Nachbarin.