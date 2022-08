Erste Runde: Die kleinen Clubs sind heiss auf eine Sensation im Schweizer Cup

Cup-Stammgast Schötz

Der FC Schötz aus der 1. Liga ist Cupduelle gegen einen Superligisten bereits gewohnt. Bereits zum zehnten Mal wird ein Team aus der höchsten Spielklasse seine Zelte auf dem Sportplatz Wissenhusen aufschlagen. Am Samstag um 15.30 Uhr ist nun der FC Luzern zu Gast. OK-Präsident Theo Buob meint auf Anfrage: «Es ist nichts mehr neu. Die unvorhergesehenen Herausforderungen halten sich deshalb im Rahmen.» Beinahe hätte es jedoch ein Problem mit den mobilen Tribünen gegeben: «Wir sind froh, haben wir überhaupt einen Lieferanten gefunden. Viele Tribünen sind bei anderen Events und dem ESAF in Pratteln.»

Keine Tribünen in Allschwil

Mehr Pech mit Tribünen hatte der FC Allschwil. Der Club aus der 2. Liga hat das grosse Los gezogen. Der FC Basel kommt zu Besuch. Aufgrund der fehlenden mobilen Tribünen muss der Verein das Sportgelände wechseln. Für einen Tag wird man in das Stadion Schützenmatte zügeln, wie Präsident René Hagen erklärt. Rund 2000 Sitzplätze und 6000 Stehplätze werden in der Heimstätte des BSC Old Boys Basel zur Verfügung stehen. «Wenn 5500-6000 Personen am Sonntag im Stadion sein werden, ist es ein grosser Erfolg», so Hagen.