Bisher hat es keine Aufzeichnungen von den Stimmen der kleinen Royals gegeben, nun sprechen die Kinder von Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) erstmals öffentlich. In einem zweieinhalbminütigen Video (siehe oben), das auf Kate und Williams Twitter-Account veröffentlicht wurde, stellen Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) je eine Frage an den Tierfilmer Sir David Attenborough (94) — und das ist echt herzig.

«Ihre Stimmen sind so niedlich»

«Die Cambridge-Kinder sind so liebenswert und klug. Louis ist erst zwei Jahre alt und er spricht so gut», schreibt eine Twitter-Userin. In einem weiteren Kommentar heisst es: «Mein Gott, was für eine schöne Überraschung! Ihre Stimmen sind so niedlich.»