Kein Mitleid für Grünstreifen-Parkierer : «Die können froh sein, dass sie nicht abgeschleppt wurden!»

Ein Wanderer ärgert sich, weil er zusammen mit anderen wegen Parkierens auf einem Grünstreifen gebüsst wurde. Die 20-Minuten-Leserschaft hat indes kein Mitleid mit ihm.

Nach der Wanderung fand die Gruppe Bussen in der Höhe von je 120 Franken an der Windschutzscheibe.

In Farnern BE wurden diverse Autolenkerinnen und Autolenker gebüsst, weil sie ihr Fahrzeug auf einem Grünstreifen parkierten.

Weil der Parkplatz auf der Schmiedenmatte in Farnern BE schon voll war, parkierten am Sonntag zahlreiche Wanderinnen und Wanderer ihre Autos auf dem Grünstreifen neben einer Landstrasse – und kassierten eine Busse in Höhe von 120 Franken: Der Artikel, in dem 20 Minuten darüber berichtet, wird von der Community fleissig kommentiert. Der Tenor ist eindeutig: Mitleid mit den Gebüssten hat kaum jemand.