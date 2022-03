Narvik, Norwegen – «Die können heimrudern» – Norwegen verweigert russischer Luxusjacht Sprit

Die 68 Meter lange Luxusjacht «Ragnar» sitzt seit Mitte Februar in Norwegen fest.

Die norwegische Regierung dürfte wohl aufgrund der weltweiten Sanktionen gegen Russland nach dessen Einmarsch in die Ukraine hinter dem Vorgehen stehen. Doch das Vorgehen ist heikel: Denn die «Ragnar» steht auf keiner Sanktionsliste.

«Wir haben keine russischen Besatzungsmitglieder»

Gehören tut die 68-Meter-lange Superjacht dem russischen Staatsbürger und früherem KGB-Mann Wladimir Strschalkowski. Dieser ist in Moskau bestens vernetzt, und sitzt zum Beispiel seit geraumer Zeit im Vorstand des örtlichen Fussballklubs Dynamo Moskau.

Nicht aus Narvik raus, kommt nun aber eine Besatzung, die laut Medienberichten ausschliesslich aus Personen aus westlichen Staaten besteht. Der Kapitän der «Ragnar» gibt sich gegenüber den Medien denn auch entsetzt über das Vorgehen der norwegischen Behörden: «Wir haben nichts mit dem Besitzer der Jacht zu tun. Die lokalen Lieferanten lehnen es ab, an uns zu verkaufen. Dabei segeln wir unter der Flagge von Malta und haben keine russischen Besatzungsmitglieder.»

Das Schiff ist gemäss Medienberichten knapp 70 Millionen Euro wert und hat ein besonderes Merkmal: Es kann Eis durchbrechen und eignet sich deshalb besonders für Reisen an die Erdpole. Bevor sie in Narvik stecken blieb, war die 16-köpfige Crew in Richtung Spitzbergen unterwegs. Auch Platz für Amphibienfahrzeuge und einen Helikopterlandeplatz hat das Luxusgerät.