Zertifikatspflicht in der Gastronomie - «Die Kontrollen belasten unsere Mitarbeitenden sehr»

Frau Santana*, am Mittwochmorgen tauchte ein prominenter Massnahmenkritiker ohne Covid-Zertifikat in Ihrem Café auf und kassierte von der Polizei eine Busse, weil er das Lokal nicht verlassen wollte. Ist er bis jetzt der erste Gast ohne Zertifikat?

Nein. Am Dienstag und am Mittwoch hatten wir ungefähr fünf Personen, die unser Café ohne Zertifikat besuchen wollten. Zwei Herren um die 30 Jahre hatten Mühe damit und begannen zu diskutieren, verliessen das Café dann aber auch. In den anderen Fällen reagierte niemand mit Widerstand auf den Hinweis der Zertifikatspflicht. Diese Leute hatten keines dabei, weil sie darüber nicht informiert waren oder mit dem Auto aus dem Ausland angereist waren und daher nicht Bescheid wussten.