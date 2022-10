DFB-Pokal : Die «Krake» Kobel hext Borussia Dortmund in die nächste Runde

1 / 2 Gregor Kobel lieferte eine starke Partie ab. IMAGO/Treese Nicht mal ein Flitzer konnte ihn stoppen. IMAGO/Revierfoto

Darum gehts Dortmund ist im DFB-Pokal eine Runde weiter.

Dies auch dank Goalie Kobel.

Gescheitert ist dagegen der SC Freiburg.

Hannover 96 – Dortmund 0:2

«Der BVB kann sich bei Gregor Kobel bedanken.» Diese Worte stammten von Sky-Kommentator Frank Buschmann. Doch wieso? Ganz einfach: Kobel zeigte eine starke Partie und verhinderte mit mehreren starken Paraden einen Rückstand des BVB gegen Zweitligist Hannover. In den deutschen Medien wurde der Keeper gar als «Krake» bezeichnet. Die Borussen taten sich also schwer im Duell mit dem unterklassigen Gegner. Ein weiteres Indiz dafür: Trotz 2:0-Führung flog in der 85. Minute mit Karim Adeyemi ein Borusse aufgrund der Verhinderung einer klaren Torchance vom Platz. Für die Tore verantwortlich waren ein Eigentor von Arrey-Mbi (11.) und Jude Bellingham (71.) vom Penaltypunkt.

Freiburg – St. Pauli 2:1 n. V.

Der SC Freiburg hat sich drei Tage nach der 0:5-Niederlage beim FC Bayern München mit einem Erfolgserlebnis zurückgemeldet und mit viel Mühe ins Achtelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Der Vorjahresfinalist bezwang den Fussball-Zweitligisten FC St. Pauli am Mittwoch mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung. Lukas Daschner hatte die Hamburger, die trotz personeller Abwehrsorgen wenige Tage nach dem 3:0 im Liga-Duell mit ihrem Stadtrivalen HSV lange stark dagegen hielten, in der 42. Minute in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Matthias Ginter (90.+3) drehte Michael Gregoritsch (119.) die Partie aber noch zugunsten des Bundesligisten.

Paderborn – Bremen 4:5 n. P

Fussball-Bundesligist Werder Bremen ist ohne den suspendierten Stürmer Marvin Ducksch beim Zweitligisten SC Paderborn im Elfer-Krimi aus dem DFB-Pokal geflogen. Am Mittwoch scheiterte der Aufsteiger beim früheren Ligakonkurrenten mit 4:5 (2:2, 2:2, 0:2) im Elfmeterschiessen in der zweiten Pokalrunde. Dabei war Werder lange ohne Durchschlagskraft im Angriff, erst eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bescherte dem Team von Trainer Ole Werner überhaupt die Verlängerung. Vor 15 000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion hielt Torwart Leopold Zingerle den Elfmeter von Werders Leonardo Bittencourt, Richmond Tachie verwandelte den entscheidenden Versuch für Paderborn.

Karlsruhe – Sandhausen 10:9 n. P.

Mit einem hart erkämpften Sieg im Elfmeter-Krimi gegen den Karlsruher SC ist Fussball-Zweitligist SV Sandhausen erstmals seit der Saison 2016/17 ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Knapp mit 10:9 (2:2, 2:2, 2:0) nach Elfmeterschiessen rangen die Gastgeber am Mittwoch nach einer zunächst verspielten 2:0-Führung den KSC nieder. KSC-Verteidiger Marcel Franke scheiterte mit seinem unplatziert geschossenen Strafstoss am eingewechselten SVS-Torhüter Nikolai Rehnen. Alle Schützen zuvor hatten getroffen.