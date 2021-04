Protagonist und Filmemacher Ali Tabrizi (27) wollte in seinem Film eigentlich die Schönheit der Ozeane aufzeigen, doch während der Recherchen lenkte er um.

Im Netflix-Original «Seaspiracy» steht die industrielle Fischerei am Pranger.

In der aktuellen Folge bespricht das Trio den Hype um die Netflix-Doku «Seaspiracy».

Andrea bringt diese Woche ein Herzensthema in die «Drei x Drei»-Runde: «Die Überfischung der Weltmeere und was das alles auslöst», fasst sie zusammen. Die 20-Minuten-Radio-Moderatorin hat wie Millionen andere Menschen in den letzten Wochen die Netflix-Doku «Seaspiracy» gesehen.