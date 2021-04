Gewaltbereite Jugendliche haben sich am Freitagabend in St. Gallen mit der Polizei angelegt.

Ein Gewaltexperte erklärt, was in den gewaltbereiten Jugendlichen vor sich geht.

Am Freitag kam es in St. Gallen zu Jugendkrawallen und Strassenschlachten.

Von der «kunterbunten» Masse von Jugendlichen, die sich am Freitag in St. Gallen versammelt haben, seien die meisten friedlich gewesen, sagt die St. Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP). « Wir hatten in der Nacht wenige Chaoten und die werden zur Rechenschaft gezogen werden. Die Polizei könne noch nicht abschliessend sagen, welche Gruppierungen gewalttätig wurden, sagt der Kommandant der Stadtpolizei, Ralph Hurni.