Modetrend 2022: Die Krawatte erobert die Frauenmode

Auf den Roten Teppichen ist sie dieses Jahr nicht nur um den Hals von Männern ein gern gesehener Gast. Die Krawatte mausert sich jetzt zum neuesten Accessoire in der Frauenmode!

Schauspielerin Elle Fanning trägt zur Modeshow von Gucci einen Look des italienischen Modehauses mit Schlips.

Und auch Zendaya setzt für die «Vanity Fair»-Afterparty der Oscars auf Schlips. Zum Outfit trägt sie ein paar enge Schlaghosen und komplettiert den Look mit streng gekämmten Haaren.

Zendayas Outfit kommt von Sportmax. Das italienische Label ist nicht das einzige, das für die kommende Saison Krawatten an Frauen zeigt.

Modehäuser schwören auf Schlips

An der Paris Fashion Week präsentiert Gucci für Herbst und Winter Krawatten.

Nebst dem Outfit von Zendaya zeigt das italienische Label Sportmax für Herbst und Winter 2022 noch weitere Looks mit Krawatte an Frauen.

Schon jetzt in der Mode

Der Krawatte wird zwar erst für die kalten Monate der grosse Mode-Moment prophezeit – doch Looks mit Schlips scheinen den Stylistinnen und Stylisten schon jetzt unter den Nägeln zu brennen. Für die Fotostrecke im kanadischen «Fashion»-Magazin wird «Euphoria»-Schauspielerin Sydney Sweeney in ein Outfit aus Pullunder, Anzughose, Hemd und – klar – Krawatte gesteckt.

Leger oder Business

Obwohl die Krawatte in vielen Köpfen mit Männermode gleichgesetzt wird, hat sie auch in der Frauenmode durchaus ihren Platz verdient. Das hat nicht zuletzt mit dem Aufbrechen von Geschlechternormen in der Mode zu tun.