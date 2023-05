Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in London

Einer von Königin Camillas Enkeln hat sich kurz vor der Krönung eine Verletzung zugezogen. Gus Lopes ist der 13-jährige Sohn von Camillas Tochter Laura (45) und deren Ehemann Harry Lopes (45), und hat die wichtige Aufgabe als Ehrenpage bei der Krönung inne. Er soll das Gewand seiner Grossmutter am Samstag in die Westminster Abbey tragen. Dies muss er nun mit einem Arm erledigen, da er sich den anderen erst kürzlich gebrochen hat, wie britische Medien berichten. Auf Fotos anlässlich der ersten Proben in der Westminster Abbey sei zu sehen, wie Gus seinen Arm in der Schlinge trägt. Offenbar hat er sich den Arm beim Fahrradfahren gebrochen, wie es in der «Daily Mail» heisst. Zum Glück hat Gus Unterstützung von weiteren Ehrenpagen, welche die etwa sieben Kilogramm schwere Robe für die Königin tragen werden. Für König Charles fungiert unter anderem Prinz George (9) in der Rolle.