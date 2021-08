Anzeige gegen Bauer in Rodersdorf SO - «Die Kuh musste unvorstellbare Schmerzen durchstehen»

In Rodersdorf SO soll ein Bauer einer seiner Kühe eine schmerzhafte Untat zugefügt haben.

Gegen einen Landwirt in Rodersdorf SO wurde ein Verfahren wegen Tierquälerei eröffnet.

In Rodersdorf SO soll ein Bauer einer seiner Kühe eine schmerzhafte Untat zugefügt haben. Wie die Tierschutzorganisation Basel Animal Save mitteilte, habe der Bauer am Nasenring der Kuh eine schwere Kette mit Gewichten angebracht. Die Behörde habe auf die Meldung schnell reagiert, veranlasste die Entfernung des Nasenrings mit Kette und eröffnete ein Strafverfahren gegen den Landwirt.

Beim Fall in Rodersdorf bezieht sich der Veterinärdienst des Kantons Solothurn auf Art. 17 lit. e der Tierschutzverordnung (TSchV). Laut dieser sind bei Rindern «invasive Eingriffe an der Zunge, am Zungenbändchen oder am Flotzmaul zur Verhinderung von Verhaltensabweichungen, wie gegenseitiges Besaugen oder Zungenrollen, verboten». Laut Tierschutzgesetz darf zudem niemand ungerechtfertigt einem Tier «Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen». Weil sich der Fall noch in einem laufenden Strafverfahren befinde, könne man allerdings noch nicht sagen, wie die Bestrafung genau aussehen würde.