Vor 20 Jahren wurde das neue «Joggeli» eröffnet. Zum Geburtstag zündete die Muttenzerkurve am Montagabend ein grosses Feuerwerk.

Mehrere hundert Raketen schossen am Montagabend in den Basler Nachthimmel über dem St. Jakob-Stadion. Nach drei Minuten war das Spektakel vorbei, das vor leeren Rängen stattgefunden hat. Das Feuerwerk gezündet hatte die Muttenzerkurve anlässlich des 20. Geburtstags des neuen «Joggeli». Ein Geburtstag wie ein Geisterspiel, ein Spektakel ohne Zuschauer.

Das war am Samstag noch ganz anders, als sich 5000 Fans vor dem Stadion zu einer bewilligten Protestkundgebung gegen die Clubbosse versammelten. Der Protest artete in den Augen vieler in eine Party aus und wurde im Anschluss vom Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger als «Volksfest» kritisiert. Als solches wäre der Anlass sicher nicht bewilligt worden, hielt er fest.