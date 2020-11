Oh Wey, oh Wey: Alan funktioniert den «Bachelor» zum Dschungelcamp um und nimmt drei (plus eine) Kandidatinnen mit ins Dreamdate-Halbfinale.

1 / 69 Folge 7 (shy): Willkommen auf der Road to the Dreamdates, die offensichtlich übers Wasser führt. Jedenfalls kuttern Bachelor Alan Wey (34) und die sechs verbleibenden Kandidatinnen auf einem Schiff von der Umgebung Lagos zur neuen Ladys-Bleibe ausserhalb Lissabons. Angie (28, rechts) platzt ins Dreiergespräch des Rosenmannes mit Fabienne (22, links) und Mandy (26) und beschwert sich beim Bätschi: «Du warst kalt in der letzten Nacht der Rosen. Ich frage mich, warum ich überhaupt noch hier bin. Ich bin Mutter und lasse gerade für dich mein Kind zuhause.» Seine Antwort: «Du musst mich verstehen, ich bin unter Druck. Ich muss auch anderen Frauen meine Aufmerksamkeit schenken.» Also echt, Angie, was nervst du ihn auch mit deinem Alleinerziehende-Mutter-Kram – statt ihn zu kritisieren, solltest du diesem hart arbeitenden Mann eine Massage geben, damit er endlich mal etwas relaxen kann. 3+ Nice: Das Cringe-Highlight kommt diesmal verdammt früh. Flugbegleiterin Veronika (28) wird von Alan auf eine Aussichtsplattform entführt, die so niedrig ist, dass der Weitblick-Turm auf dem Üetliberg ihr mitleidig übers Geländer streicheln möchte. Es folgt eine Szene, die schlimmer ist als all das bisherige Geknutsche zusammen, bei dem die Kamera wahnsinnig viel länger draufgehalten hat, als angenehm wäre: Die beiden tanzen. Und zwar ähnlich gut* wie wir morgens um 4 im Club, aber leider bei Tageslicht und schon nach dem ersten Glas Wein. Das verbindet offenbar, nach den Hüften schwingen die beiden nämlich die Zungen.



*sprich: nicht sehr gut**



**einfach, damit hier sicher keine Missverständnisse entstehen 3+ Im neuen Ladys-Zuhause flext Frentschi (22, Zweite von links) mit ihrem Insta. Zurecht, schliesslich hat sie dort fast 20’000 Followerinnen und Follower und beweist regelmässig, welchen Einfluss Make-up und Filter haben können, wenn sie lastwagenladungsweise aufs Gesicht geklatscht werden. Xenia (23, Mitte) mutmasst derweil, dass der Bachelor ihre blauen Haare mag, sie sei schliesslich immer noch dabei. Frentschi holt aus: «Wenn er auf Schlümpfe steht, dann ja.» Und haut daneben! Denn – und wir können nicht fassen, dass wir bereits in Folge sieben sind und das immer noch nicht klar ist: Schlümpfe! haben! blaue! Haut! und! nicht! blaue! Haare! gopfertammi! huara! Siach! Aber du verstehst das wohl nur, wenn wir es dir in Insta-Filter-Form beibringen, Frentschi. Darum: Klick hier für den Smurf-Filter, dann wirds dir hoffentlich endlich klar. 3+

Darum gehts Eigentlich um sechs Frauen, die um Herz und Hose, Pardon, Rose eines Typen kämpfen.

Aber wichtiger ist diese Woche die Frage, was ekliger ist: Fischhirn oder Rucola?

Spoiler: Es ist Rucola.

Weil es immer Rucola ist.

Rucola ist the worst.

Verdammter Rucola.

Das war noch witzig

Ekliges fasziniert uns – warum sonst sollten wir jedes Jahr Promis beim Erbrechen im Dschungel zuschauen oder abstossende Dinge wie Rucola essen? Darum ist die «Ich bin ein Star! – Holt mich hier raus»-Einlage auch das klare Highlight der «Bachelor»-Folge vom Montagabend.

Mandy (26), Angie (28) und Xenia (23, von links) treten zu einer Challenge an, bei der sie erst sieben Unterröcke anziehen – gemäss Alan Wey (34) wie früher portugiesische Fischersfrauen und who are we to doubt den Titelhelden –, dann einen Fisch filetieren und ihm schliesslich den Schädel aussaugen müssen weil Reality-TV. Herrlich, wie Xenia im Hintergrund um ein Haar den Brunch wieder hochwürgt:

Mandy zieht sich das Fischhirn als Erste rein und gewinnt ein Einzeldate – unter Protest von Angie, schliesslich hat Mandy ihr Tier nicht wie gefordert seziert. «Aber Mandy hat am Kopf gesüggelet und du nicht», sagt Alan zu Angie und sieht von einer Disqualifikation ab. Wir lernen: Wer süggelet, die oder der gewinnt im Leben.

Das war richtig übel

Klar, Trash-Fernsehen ist ein verdammter Kindergarten – und darum so beliebt. Aber was Fabienne (22, links) und Frentschi (22) abziehen, als Veronika (28) von ihrem Alan-Date in die Villa zurückkehrt, ist nicht mal mehr Kita, das ist Krabbelgruppe.

«Vero ist schon so lange weg, ich glaube, wir könnten einen Prank machen», findet Fabienne und Frentschi wiederholt: «Machen wir ihr einen Prank!» Wobei wir stark bezweifeln, dass man einen Prank «machen» kann – man kann höchstens jemanden pranken. Aber: Im «Bachelor»-Kontext Grammatik zu korrigieren ist ein ähnlich hoffnungsloser Fall, wie Maskengegnern mit Fakten begegnen zu wollen. Darum zeigen wir hier einfach den Prank, der diese Bezeichnung gar nicht verdient:

Fabienne meint daraufhin: «Ich musste glaube ich schon lange nicht mehr so sehr lachen.» Und wir wollen sie in den Arm nehmen und trösten, da sie offensichtlich das traurigste Leben in ganz Europa führt, wenn das vorhin etwas vom Lustigsten ever für sie war.

Sie sind raus

Kommende Woche stehen die Dreamdates an. Drei Eintrittskarten in Form von roten Rosen hat Alan dafür und erklärt Angie und Mandy, dass keine davon für sie bestimmt ist. Seine fadenscheinigen Begründungen liest du oben in der Bildstrecke nach.

Damit sind Fabienne, Francesca und Veronika im 2020er Halbfinale. Ah und Xenia auch, weil der Bachelor im most «richtig fies, nid nur gemein, fies» Twist der Staffel sie erst enttäuscht abziehen lässt, dann eine vierte Blume hervorzaubert und die mangahaarige Zürcherin doch noch eine Runde weiterlässt.

Noch dabei sind: Fabienne, Francesca, Veronika und Xenia.

Raus sind: Adelita, Amélia, Ana, Angie, Dara, Elena, Eva, Isabel, Julia, Mandy, Mia, Nara, Samira, Sanja und Shanell.