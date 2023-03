Auf dem Schiff MV Gemini bist du drei Jahre auf Kreuzfahrt

Mit der MV Gemini bist du richtig lange unterwegs: Während drei Jahren bereist du die ganze Welt – inklusive Casino, Gefängnis und Leichenhalle an Bord.

Drei Jahre lang auf See: So lange dauert die Kreuzfahrt mit der MV Gemini der türkischen Reederei Life at Sea.

Bist du so richtig ferienreif? Dann kommt die Kreuzfahrt mit der MV Gemini der türkischen Reederei Life at Sea Cruises gerade gelegen: Die Reise dauert drei Jahre und führt dich auf alle sieben Kontinente, durch 135 Länder und an 375 Destinationen.

Das Reiseprogramm hat es in sich. Auf der über 200’000 Kilometer langen Kreuzfahrt legt das Schiff an den meisten europäischen Häfen an, bevor es Afrika umrundet. Anschliessend geht es weiter über den Indischen Ozean, nach Asien, über den Südpazifik, Australien und über das Südchinesische Meer.

Von Japan aus erreicht das Schiff Alaska und schippert der Westküste Amerikas entlang, bevor es das Karibische Meer passiert und Südamerika umrundet. Das Highlight der Reise? 98 Tage in Südamerika und in der Antarktis.

So lebt und arbeitet es sich auf der MV Gemini

Wenn du jetzt denkst, dass die MV Gemini nur etwas für Rentnerinnen und Rentner oder Vermögende ist, irrst du dich. Seit dem 1. März können die 400 Kabinen an Bord gebucht werden. Die Preise beginnen für eine Innenkabine bei 28’150 Franken pro Jahr – das klingt auf den ersten Blick teuer, ist aber inklusive allen Mahlzeiten, Getränken, Reinigung, Internet, Fitness und medizinischer Betreuung.

Oder du bezahlst in Raten, dann beläuft sich der Preis auf 2345 Franken pro Monat. Die Abreise erfolgt am 1. November 2023 in Istanbul. Es gibt jedoch auch die Option, zu einem späteren Zeitpunkt in Barcelona oder Miami einzusteigen.

Die Sonnendecks an Bord laden zum Entspannen ein. Die geräumigen Innenkabinen sind genau der richtige Rückzugsort auf der dreijährigen Kreuzfahrt. Essen und trinken kannst du übrigens, so viel du willst: Im Preis ist alles inbegriffen.

Die 1047 Passagiere erwartet an Deck so einiges: Es gibt Arbeitsplätze fürs Homeoffice, Karaoke-Abende, Sonnendecks, Schwimmbäder, ein Wellnesscenter, ein Casino, zig Bars und Restaurants und sogar ein Mini-Krankenhaus.

Auch ein Gefängnis und Leichenhallen gibts an Bord

Allgemein scheint man auf dem Schiff für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Im FAQ der Website ist nachzulesen, dass die MV Gemini über einen eigenen Sicherheitsdienst und sogar ein eigenes Gefängnis verfüge. Drogen, inklusive medizinisches Cannabis, seien nicht erlaubt, genauso wenig wie Rauchen auf den Balkonen.

Auch die Frage «Was passiert, wenn ich in meiner Kabine sterbe?» wird beantwortet: An Bord gibt es mehrere Leichenhallen und auch ein Bestattungsplan ist vorhanden, um die letzten Wünsche zu erfüllen. Mit der Klärung dieser wichtigen Fragen steht einer Kreuzfahrt mit der MV Gemini also nichts mehr im Weg.