Im September: Firmen suchen nach Fachkräften – Arbeitslosenquote sinkt auf 1,9 Prozent

Wie das Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) in einer Medienmitteilung schreibt, ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz weiter gesunken. Dies berichtet sie im Rahmen der neuen Arbeitslosenzahlen. Ende September waren demnach fast 90’000 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren eingeschrieben. Im Vergleich zum Vormonat August sind das mehr als 1800 Menschen weniger, die einen Job suchen. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit gar um 30’768 Personen (-25,6%).

Wie eine Statistik von amstat.ch zeigt, ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz so tief wie seit über 20 Jahren nicht. Zuletzt war sie im Oktober 2001 so tief. Auch die Jugendarbeitslosigkeit sinkt. So suchen etwas mehr als 9000 15-24-Jährige momentan einen Job. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang um 3’185 Personen (-25,4%).