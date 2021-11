Ausland und Bundeswehr sollen helfen : «Die Lage in Bayern ist so dramatisch wie noch nie während der Pandemie»

Die Corona-Lage im deutschen Bundesland Bayern spitzt sich zu: Weil jede Woche 30 Prozent mehr Covid-19-Patienten eingeliefert werden, müssen etwa Krebsoperationen verschoben werden. Um die Kliniken zu entlasten, werden Kranke nun ins Ausland verlegt.

Die bayerischen Krankenhäuser warnen angesichts der ungebremst steigenden Corona-Infektionszahlen vor einer unmittelbar drohenden Überlastung der Intensivstationen und fordern deutlich härtere Kontaktbeschränkungen im Freistaat. «Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit in Bayern war», sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, der «Augsburger Allgemeinen» vom Freitag. «Wir haben schon jetzt kaum noch Kapazitäten.» In bayerischen Kliniken müssten sogar Krebs-Operationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch die Verlegung von Patienten in angrenzende Bundesländer werde immer schwieriger.

Patienten nach Tirol verlegt

Schon jetzt würden bayerische Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt. «Aber der Weg nach Baden-Württemberg ist eigentlich bereits geschlossen, weil sich die Kliniken dort der bayerischen Situation annähern», so Engehausen. «Ob wir in ein paar Wochen noch jemand nach Hessen bringen können, wissen wir nicht. Nach Thüringen und Sachsen braucht man nicht zu fahren und im Süden in Österreich ist die Lage nicht besser als bei uns.» Wie die «Bild»-Zeitung am Freitag berichtet, wurden bereits erste Patienten aus Bayern nach Südtirol in Spitäler in Bozen und Meran verlegt. Eigentlich hätten medizinische Fachkräfte aus der italienischen Provinz nach Bayern verlegt werden sollen – doch in Tirol mangelt es ebenfalls an Personal, weil dort rund 400 ungeimpfte medizinische Einsatzkräfte vom Dienst suspendiert wurden.