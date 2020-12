Mit der Aktion «Erläb dis Züri» möchte die Zürcher Tourismus- und Hotelbranche den Menschen in Zürich trotz der schwierigen Situation Danke sagen, so Heer.

Ende April musste das Fünfsternhotel Atlantis am Fusse des Uetlibergs seinen Betrieb einstellen. Als Gründe wurden die Kostenstruktur und die wegen der Corona-Krise sich rasch verschlechternde wirtschaftliche Situation genannt. 140 Angestellte waren davon betroffen. Mit dem X-tra Hotel am Limmatplatz, dem Swissôtel in Oerlikon und Hotel Ascot am Tessinerplatz folgten gleich drei weitere Zürcher Traditionshotels: Auch sie gaben dieses Jahr ihre Schliessungen infolge der Pandemie bekannt.