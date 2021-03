Bereits vor Weihnachten 2020 kam es vor dem Grenzübergang in Dover zu langen LKW-Schlangen.

Am Hafen von Dover stauen sich, wie hier am 15. Januar 2021, die Lastwagen für die Einreise nach Grossbritannien.

In einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenportal Spiegel.de erklärt Richard Burnett, Vorsteher des Branchenverbands RHA, dass die britische Logistikbranche unter dem Brexit leidet. Während die britische Regierung zurzeit noch die alten Bestimmungen gelten lässt, bleibt Brüssel hart und kontrolliert seit Jahresbeginn sämtliche Importe genauer.

Wie der Logistikexperte sagt, hätten sich die befürchteten, meilenweiten Lastwagen-Kolonen am britischen Zoll mit Inkrafttreten der Zollbestimmungen zu Jahresbeginn aus einem simplen Grund nicht bewahrheitet: «Sie fahren leer.» So hätte der Verkehr ins Vereinigte Königreich seit Beginn des Jahres zwar wieder angezogen, in die umgekehrte Richtung sehe es aber düster aus: