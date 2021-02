«Sie ist von ganz oben am Berg gekommen und hat immer mehr Fahrt aufgenommen», erzählt ein News-Scout.

Bei Sils GR im Engadin ist am Dienstag eine grössere Lawine niedergegangen.

In Sils GR ist am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr eine Lawine ins Tal gerollt. Es sei sehr beeindruckend gewesen, ihr zuzuschauen. «Sie ist von ganz oben am Berg gekommen und hat immer mehr Fahrt aufgenommen», erzählt ein News-Scout. Man habe von Weitem das Knacken der Bäume hören können. «Die Lawine riss alles mit sich. Bäume, Dreck und Geröll.» Die Schneemassen haben sich dann bis zur Strasse geschoben und kamen dort zum Stillstand. Ein Postauto habe gerade noch rechtzeitig stoppen können, bevor es vom Schnee erfasst worden wäre.