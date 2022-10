Zoff um Kandelaber : «Die LED-Strassenlampe bestrahlt volle Kanne unser Haus»

Die Gemeinde will zum Fall keine Stellung nehmen.

Ein Bewohner aus Flumenthal SO stört sich am Licht der LED-Strassenlampe, die sein Haus bestrahlt.

Eigentlich hat Benjamin Scheidegger nichts gegen stromsparende LED-Strassenlaternen einzuwenden. Doch jene direkt vor seinem Haus in Flumenthal SO, die seit der Asphaltsanierung im letzten Sommer die herkömmliche Leuchte ersetzt, bereitet ihm alles andere als helle Freude. «Die neue LED-Lampe streut das Licht in einem viel flacheren Winkel und bestrahlt nun volle Kanne unser Haus», sagt der 42-Jährige, der mit seiner Partnerin die eine Hälfte der Liegenschaft bewohnt. Sein Einverständnis eingeholt oder zumindest mit ihm Rücksprache genommen habe die Gemeinde nicht.