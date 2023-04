«Die Lehrer hätten fragen können, was bei mir zuhause los ist»

Jairo Thoma (26): «Ich war ein sehr schwieriges Kind, aber auch nur, weil ich ungerecht behandelt wurde. Als Primarschüler war ich gewalttätig gegenüber anderen Kindern. Zu Hause habe ich selber Gewalt erlebt. Wenn in der Schule irgendetwas in die Brüche ging, fiel der Verdacht immer sofort auf mich. Ob gerechtfertigt oder nicht. Die Lehrer hätten meinem Verhalten auf den Grund gehen können, sie hätten fragen können, wieso ich mit blauen Flecken und Verletzungen zur Schule komme. Sie hätten fragen können, was zu Hause los ist, dass ich mich so verhalte. Doch das taten sie nicht, es gab nie ein Gespräch. Das schockiert mich heute noch.