«Die letzte Zeit war sehr schwierig»: Goalie Yvon Mvogo packt aus

Nach der Saison werde ich mich mit Leipzig zusammensitzen. Ich will regelmässig spielen, nicht mehr auf der Bank sitzen. Das wird Leipzig sicherlich auch verstehen. Ich will Titel gewinnen, Stamm-Goalie sein, in die Nati zurückkehren. Sollte die Lösung der PSV sein, freut mich das. Aber ich bin auch offen für die Top-Ligen in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland.

Ich will betonen, dass Leipzig super für mich war. Vor allem für mich als Menschen. Ich habe Geduld und Bodenständigkeit gelernt. Wenn man jung ist, denkt man schnell: «Mir liegt die Fussballwelt zu Füssen.» Doch das ist nicht so. Man muss sich alles hart erkämpfen. Manchmal braucht es einen Schritt zurück, um zwei voranzukommen. Dank RB Leipzig bin ich ein besserer Mensch und Torhüter geworden.

Eindhoven sagte mir immer, dass der Verein an mich glaubt und auf mich setzt. Auch im Winter. Irgendwann sagte ich aber auch: Sorry, ich kann euch nicht mehr glauben, ich sitze ja nur auf der Bank. Und so verhandelte ich mit anderen Clubs. Eindhoven legte mir keine Steine in den Weg. Dass es nicht mit einem Transfer klappte, lag an anderen Sachen. Zum Glück: Jetzt habe ich einen Titel gewonnen!