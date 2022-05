Für viele Davoser und Davoserinnen ist das WEF eine Finanzspritze. Doch es gibt auch manche, die sich den Event an einem anderen Austragungsort wünschen.

Demonstranten : Die letzten Gegner des WEF in Davos

Darum gehts

Derzeit steht Davos ganz im Zeichen des WEF. Die Veranstaltung und die Anwesenden erhalten während dieser Tage enorme Präsenz. Dies begrüssen jedoch nicht alle: Vielen Einheimischen ist das WEF ein Dorn im Auge.

So beispielsweise Ursina und Otto Farrèr. Das Ehepaar äussert sich seit der ersten Austragung 1971 kritisch gegen das WEF. Ihnen wurde damals schnell klar, dass der Event auf die Davoser Bevölkerung negative Effekte mit sich bringen wird.

Knapp 50 Jahre später fühlt sich das Ehepaar in seiner Denkweise bestätigt. «Durch das WEF sind nicht nur viele Läden von der Promenade verschwunden, auch die Mietpreise sind extrem in die Höhe geschossen», sagt Otto Farrèr. Das Preisniveau sei derart hoch, dass es für die Einheimischen extrem schwer sei, eine bezahlbare Wohnung zu finden. «Es heisst immer, Davos profitiere enorm vom WEF. Das ist aber nicht immer der Fall. Davos hat sich dadurch vor allem in eine andere Richtung entwickelt.»

In Zukunft müsse sich Davos vom WEF loslösen. Die Entschuldigung, dass die Stadt sich unter anderem durch das WEF finanziere, lassen die beiden nicht gelten. «Andere Bergstädte stehen auch ohne WEF gut da», sagt Ursina Farrèr. Davos sei ebenfalls fähig, auch ohne den Anlass auf gesunden Beinen zu stehen. Geht es nach ihr, soll das WEF in Zukunft an einem anderen Ort stattfinden.

Es geht vor allem um Profit

Ähnliche Ansichten hat auch Jürg Grassl. Der 39-Jährige befasst sich mittlerweile seit rund 20 Jahren kritisch mit dem WEF und seinen Auswirkungen auf Davos. «Wir haben in Davos etwa 60 Prozent Zweitwohnungen. Es gibt zwar mehr als genügend Wohnraum, aber als Einheimischer findet man dennoch keine bezahlbare Wohnung.» Für fünf Tage WEF-Vermietung werde manchmal mehr als eine Jahresmiete bezahlt. Das mache es lukrativ Wohnungen und Läden ein ganzes Jahr leerstehen zu lassen und nur am WEF zu vermieten.

Grassl kritisiert auch den aus seiner Sicht fehlenden Mehrwert der Veranstaltung. «Das WEF bringt nichts ausser viele leere Versprechen und wenige volle Portemonnaies.» Die selbst ernannte Elite treffe sich laut dem Davoser unter dem Deckmäntelchen, für die Welt etwas Gutes zu tun. «Doch hier werden öfters Diktatoren hofiert, als Demokratien gestärkt.» Es gehe am WEF vor allem darum, wie die Grosskonzerne ihren Machterhalt sichern und noch mehr Profit herausschlagen können.

Keine Demonstrationsumzüge möglich

Aus diesen Gründen hat Grassl in den vergangenen Jahren immer wieder demonstriert und das WEF kritisiert. Er kann aber nicht verneinen, dass in den letzten Jahren die Gegenstimmen leiser wurden. Das habe auch damit zu tun, dass die WEF-Gegenbewegung über die Jahre regelrecht kriminalisiert wurde.

«Heute sind in Davos Demonstrationen nur noch an einem Ort, als stehende Platzkundgebung, mit Beschränkung der Teilnehmerzahl und weiteren restriktiven Auflagen möglich», sagt Grassl. Deshalb kämen immer weniger Leute um in Davos zu demonstrieren. «Diese Bewilligungspraxis ist bloss noch ein Feigenblatt um sagen zu können, dass die demokratischen Rechte nicht komplett ausgehebelt sind.» Mit Blick auf das von den Temporärbauten der globalen Firmen verbaute Stadtbild meint er, eigentlich müsste es in Davos und weltweit genau umgekehrt sein: «Mehr Rechte für Menschen und mehr Regeln für Konzerne.»