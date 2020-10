Skisaison und Corona«Die Leute drängeln und rempeln mich an»

Auf dem Titlisgletscher kann man bereits Skifahren – und der Ansturm ist gross. Bald wird an der Talstation eine neues Personenleitsystem eingeführt.

Darum gehts Ein Leser-Reporter kritisiert, dass beim Anstehen bei den Titlisbahnen der Abstand nicht gewahrt werde.

Ein Sprecher der Titlisbahnen verweist auf das umfassende Schutzkonzept und darauf, dass auch beim Anstehen alle Gäste eine Schutzmaske tragen.

Noch nie in den letzten zehn Jahren seien die Verhältnisse auf dem Gletscher zum Skifahren so gut gewesen wie aktuell.

Eine Szene an der Talstation der Titlisbahnen beunruhigt Leser-Reporter: «Der Abstand wird nicht gewahrt beim Anstehen. Leute rempeln mich an und drängen vorbei. Und es gibt keine Ordner, die Regeln durchsetzen würden.» Auf einem Bild ist zu sehen, wie etliche Personen im Gang anstehen, der zur Treppe bei den Drehkreuzen zum Einstieg in die Gondelbahnen führt.

«Alle tragen eine Maske»

Titlis-Sprecher Urs Egli verweist auf Anfrage von 20 Minuten auf das umfassende Schutzkonzept der Titlisbahnen. Natürlich gelte in allen Innenräumen Maskenpflicht. Zum Bild des Leser-Reporters sagte er: «Ich sehe hier kein Gerangel, die Gäste stehen diszipliniert an und alle tragen eine Maske.» Ihm sei bestätigt worden, dass bisher sämtliche Gäste eine Maske tragen würden, wo dies vorgeschrieben sei, wie etwa hier im Gang beim Anstehen. Sollte es in Zukunft aber Personen geben, die sich weigern würden, Maske zu tragen, gebe es klare Anweisungen ans Personal, wie vorzugehen sei: Natürlich wird freundlich auf die Tragepflicht hingewiesen, bei Verweigerung werde die Person nicht transportiert. Im Falle einer Eskalation wird die Polizei gerufen.

Zweiter Personeneingang bei der Talstation

Die Titlisbahnen würden gar mehr machen, um grösstmögliche Sicherheit zu bieten, als vorgeschrieben. So werden die Handläufe der Rolltreppen UV-bestrahlt, und bald wird eine Vernebelungs-Technologie eingesetzt, um die Gondeln zu desinfizieren. Weiter würden die Kapazitäten der Ticketautomaten verdoppelt, damit die Skifahrer kontaktlos zu ihren Tickets gelangen. Und: Wenn die Hauptsaison losgeht, werde bei der Talstation ein neues Personenleitsystem eingeführt, so Egli. Konkret werde ein zweiter Eingang angeboten, um die Personenflüsse zu entflechten. Und schliesslich würden die Titlisbahnen allen Inhabern von Saisonkarten einen Halsschlauch mit integriertem Filter schenken, der sehr gut mit Skihelmen kompatibel sei. Dies machen auch andere Bergbahnen, etwa die Sattel-Hochstuckli AG.

