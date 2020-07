Die Leute fahren sogar mit Bobbycars beim Festival ein

Willkommen am Zürich Openair 202 … oh, wait, das ist ja gar nicht in Rümlang! Seit diesem Sommer hat die Schweiz mit dem Sunrise Skylights Drive-in Openair ein zweites Festival, bei dem die Flieger so tief unterwegs sind, dass sie dir regelmässig den Schaum vom Bier blasen. Auf den nachfolgenden Slides liefern wir dir ein paar Eindrücke von den ersten Openair-Tagen.