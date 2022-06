Campino vor Zürich-Konzert: «Die Leute feiern noch so wie früher zu unserer Musik»

Am Sonntag, 17. Juli 2022, spielen Die Toten Hosen im Zürcher Letzigrund-Stadion. Der Tourname «Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen» deutet es an: Nächstes Jahr schnallen sich die Düsseldorfer Punkrocker die grosse 4-0 auf den Rücken. Und Anführer Campino feiert am 22. Juni 2022 gleich noch seinen 60. Geburtstag.