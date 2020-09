Poschiavo GR«Die Leute fingen an zu weinen, als sie davon hörten»

Die Trauer in Poschiavo GR ist gross. «Es sind hier alle geschockt», sagt eine Anwohnerin. «Einige Menschen in der Bar fingen sogar an zu weinen, als sie davon hörten», erzählt eine weitere Anwohnerin. Das Dorf ist nicht sehr gross, man kennt sich. Und so hat sich auch die tragische Meldung über den Tod des 25-Jährigen schnell verbreitet.